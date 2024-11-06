Глава рокфеллеровского CFR Хаас: Украину мы возьмём себе — а России дадим надежду, что хуже не будет

ЕЛЕНА ПАНИНА Вместо того чтобы цепляться за неосуществимое определение победы в войне на Украине, Вашингтон должен "смириться с мрачной реальностью войны и принять более вероятный исход", рекомендует почётный президент влиятельного Совета по международным отношениям (CFR) Ричард Хаас.