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Каррагер потребовал ввести многолетние санкции против «Манчестер Сити» из-за финансовых нарушений: «На 3-5 лет»

Каррагер потребовал ввести многолетние санкции против «Манчестер Сити» из-за финансовых нарушений: «На 3-5 лет»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер жестко высказался после того, как независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным в масштабных финансовых махинациях и сокрытии более 830 миллионов фунтов в период с 2009 по 2018 год.

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