С 10 по 16 июня в Краснодарском крае пройдет Неделя воздержания от употребления алкоголя. Основная цель мероприятий - повышение осведомленности населения о вреде алкоголизма и необходимости его профилактики.
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