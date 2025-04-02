В Волгоградской области введен желтый уровень погодной опасности из-за тумана и ветра ⚠️⚠️⚠️ По данным ЦГМС в Волгоградской области 2 апреля: Утром местами кратковременные дожди.
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В Волгоградской области введен желтый уровень погодной опасности из-за тумана и ветра ⚠️⚠️⚠️ По данным ЦГМС в Волгоградской области 2 апреля: Утром местами кратковременные дожди.