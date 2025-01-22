Правительство России: возможны ограничения на экспорт молочных продуктов

Вице-премьер Дмитрий Патрушев на Съезде Национального союза производителей молока заявил о возможных экспортных ограничениях для защиты внутреннего рынка России, подчёркивая важность баланса в молочной отрасли и продолжение контроля за доступностью продуктов.