Canada’s New Oil Pipeline Challenged by Cold Lake First Nations

Cold Lake First Nations is challenging the Canadian federal government’s decision to designate Canada’s new oil pipeline project to the West Coast a project of national interest.
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