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Нижегородская правда

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Екатерина Гольцева сразится за звание чемпионки России по шахматам

Екатерина Гольцева сразится за звание чемпионки России по шахматам

Сегодня на Суперфинале чемпионата России в Ростове-на-Дону были сыграны партии предпоследнего, 10-го тура, где нижегородка Екатерина Гольцева одержала красивую победу.

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