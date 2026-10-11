Екатерина Гольцева сразится за звание чемпионки России по шахматам

Сегодня на Суперфинале чемпионата России в Ростове-на-Дону были сыграны партии предпоследнего, 10-го тура, где нижегородка Екатерина Гольцева одержала красивую победу.
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