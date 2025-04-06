Астрофизик Коваленко: солнечная угроза XXI века — повтор «бури Каррингтона» может стать глобальной катастрофой Ирина ВальковаНа фоне возросшей солнечной активности ученые все чаще бьют тревогу: наша цивилизация может оказаться неготовой к масштабной геомагнитной буре, сопоставимой с событием 1859 года, известным как «буря Каррингтона».