Ноябрьский колледж открывает путь в профессию: 17 октября здесь пройдет Единый день открытых дверей учебных заведений Ямала.
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