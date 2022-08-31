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  • Sergei Zuev
    Ну, да. Шкурные. Ты и твой защитник СССР 70-80-х гг, включили бы мозги и подумали, почему это Донбасс  до святых 90 х...А мой батя так и ...
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Наконец черти дождались

Наконец черти дождались

Вчера проспал (не в переносном, а в прямом смысле) замечательную новость.Тот, кому в аду черти устали пропуски ставить, наконец-то помер Умер человек из-за которого в мире сейчас происходит то, что происходит, в том числе конфликт на Украине.

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