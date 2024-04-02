В Мурманске заработает новый порт Полноценная работа нового терминала торгового порта Лавна может начаться уже в 2024 г.
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В Мурманске заработает новый порт Полноценная работа нового терминала торгового порта Лавна может начаться уже в 2024 г.
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