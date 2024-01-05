Избивших девочку в Нижнем Тагиле братьев-азербайджанцев захотели изолировать

Избивших сироту в Нижнем Тагиле братьев-азербайджанцев хотят поместить в ЦВСНП Полиция планирует поместить братьев-пятиклассников, избивших одноклассницу-сироту в Нижнем Тагиле, в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП).
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