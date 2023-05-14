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Скандал на «Евровидении»: хорошо, что Россия не участвовала в этом разврате

Скандал на «Евровидении»: хорошо, что Россия не участвовала в этом разврате

Пока Лорин никак не прокомментировала эти слухи. Лорин - возрастная певица, уже побеждавшая на этом конкурсе, а песня-победитель оказалась уже не дважды, а трижды перепетой.

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