Десятки израильтян в Тель-Авиве почтили память погибших

Корреспондент «Известий» Ксения Фигурова 12 октября сообщила, что десятки людей собрались в центре Тель-Авива, чтобы почтить память погибших в результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль.
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