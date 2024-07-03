Что случилось ночью, 3 июля 2024 года

Суд постановил перенести на сентябрь по делу экс-президента США Дональда Трампа, которого ранее коллегия присяжных признала виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой денег порноактрисе.
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