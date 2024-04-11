«Мы непременно уничтожим их»: лидер КНДР пригрозил потенциальным противникам на случай прямой конфронтации

Если противник попытается атаковать Северную Корею, он получит достойный отпор. Такой тезис озвучил лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын, слова которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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