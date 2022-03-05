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В СБП и НСПК сообщили о замедлении работы из-за DDoS-атак

В СБП и НСПК сообщили о замедлении работы из-за DDoS-атак

На фоне повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров в субботу, 5 марта, возможно кратковременное замедление работы системы быстрых платежей (СБП) и национальной системы платежных карт (НСПК, клирингового центра СПБ) Банка России.

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