"Сибирь наша, мы пришли за своим". Что мигранты реально думают, но мало кто говорит

VG Vasily Golov Где Аллах и где Христос?

И Иринушка А почему журналистка сразу не вызвала полицию и не сняла все на видео, массового его растиражировав ? Тетка воняла, потому что ничего не боялась. Надо ее всем в инете показать и наказать . Также публично. А не стенать тут.