Примечательный диалог состоялся на днях между русской журналистской Натальей Осс и представительницей одного из среднеазиатских народов, который наглядно продемонстрировал с какой целью едут в Россию "незаменимые специалисты".
"Сибирь наша, мы пришли за своим". Что мигранты реально думают, но мало кто говорит
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Где Аллах и где Христос?
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15 час.
И
Иринушка
А почему журналистка сразу не вызвала полицию и не сняла все на видео, массового его растиражировав ? Тетка воняла, потому что ничего не боялась. Надо ее всем в инете показать и наказать . Также публично. А не стенать тут.
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12 час.
Елена Хараничева
А тем, кто миллионами завозит "специалистов", до лампочки Россия и россияне! Как запахнет жареным, они свалят в свои давно купленные виллы и квартиры за рубежом. (Что и сделали наши артисты!) Так что, нам придется рассчитывать только на себя!
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10 час.
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