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"Сибирь наша, мы пришли за своим". Что мигранты реально думают, но мало кто говорит

"Сибирь наша, мы пришли за своим". Что мигранты реально думают, но мало кто говорит

Примечательный диалог состоялся на днях между русской журналистской Натальей Осс и представительницей одного из среднеазиатских народов, который наглядно продемонстрировал с какой целью едут в Россию "незаменимые специалисты".

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Где Аллах и где Христос?
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15 час.
И
Иринушка
А почему журналистка сразу не вызвала полицию и не сняла все на видео, массового его растиражировав ? Тетка воняла, потому что ничего не боялась. Надо ее всем в инете показать и наказать . Также публично. А не стенать тут.
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12 час.
Елена Хараничева
А тем, кто миллионами завозит &quot;специалистов&quot;, до лампочки Россия и россияне! Как запахнет жареным, они свалят в свои давно купленные виллы и квартиры за рубежом. (Что и сделали наши артисты!) Так что, нам придется рассчитывать только на себя!
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10 час.

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