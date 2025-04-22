Земли, АЭС, миротворцы: что стоит за «утечкой» проекта мирного договора между Россией и Украиной Ирина ВальковаВ мировых СМИ произошла утечка, которая может стать отправной точкой для самого масштабного дипломатического сдвига в украинском конфликте за последние два года.