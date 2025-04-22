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  • Николай
    Админы, а куда делся мой пост? Видимо вас не устраивает, когда говорят против властьимущихОтдайте 25% всего...
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Земли, АЭС, миротворцы: что стоит за «утечкой» проекта мирного договора между Россией и Украиной

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