Как защитить обувь от непогоды? Эти 8 средств и продуктов заменят покупные кремы и пропитки

﻿Уход за обувью – это не только способ обеспечить ее безупречный внешний вид, но и гарантию того, что она прослужит дольше сезон, когда погодные условия меняются даже самую дорогую пару специальные средства, но стоит знать, что пропитать обувь можно и самостоятельно, Простейшие компоненты, многие из которых наверняка будут накапливаться у вас дома.