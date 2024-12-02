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Кухня и дом

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Как защитить обувь от непогоды? Эти 8 средств и продуктов заменят покупные кремы и пропитки

Как защитить обувь от непогоды? Эти 8 средств и продуктов заменят покупные кремы и пропитки

﻿Уход за обувью – это не только способ обеспечить ее безупречный внешний вид, но и гарантию того, что она прослужит дольше сезон, когда погодные условия меняются даже самую дорогую пару специальные средства, но стоит знать, что пропитать обувь можно и самостоятельно, Простейшие компоненты, многие из которых наверняка будут накапливаться у вас дома.

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