Простые секреты: что делать, чтобы окна не «плакали» зимой Елена Галицкая Наиболее распространенной зимней проблемой, с которой сталкиваются владельцы современных окон, является внезапное запотевание стекол.
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