Реплика на вчерашний день: котики и Ленин

Anatoly Kiselev

Своеобразная и неплохая статья. Верно и коротко сказано о Ленине и немного больше о котике. Хотя о котике исходя о выводе о Ленине, о чём можно поспорить. Вероятно Ленин хорошо знал суть людей, но был уверен что их можно перевоспитать. К сожалению он не долго как и Сталин прожили, а последователи не справились с поставленной задачей, вот и пожинаем плоды любителей котиков, а не человека.