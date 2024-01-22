Исторические напёрстки Реплика на вчерашний день: котики и Ленин Буду подвергнут обструкции, заклеймён «живодером» или того хуже – законченным циником, посмевшим оскотинить святое имя Вождя в одной статье с зоологической шизой .
Реплика на вчерашний день: котики и Ленин
Комментарии
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ВВ
Виктория Виктория
Автору посвящается....
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14 час.
Anatoly Kiselev
Своеобразная и неплохая статья. Верно и коротко сказано о Ленине и немного больше о котике. Хотя о котике исходя о выводе о Ленине, о чём можно поспорить. Вероятно Ленин хорошо знал суть людей, но был уверен что их можно перевоспитать. К сожалению он не долго как и Сталин прожили, а последователи не справились с поставленной задачей, вот и пожинаем плоды любителей котиков, а не человека.
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14 час.
Anatoly Kiselev
Не строил, но обосновал его сущность, основы, а это главное.
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14 час.
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