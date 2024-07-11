Всегда, когда читаю в западной прессе, что существуют некие соцопросы, в которых 60% украинцев уверены в военной победе ВСУ, я хочу узнать: где они их берут? Безусловно, украинцы хотят победы и уровня жизни 2012 года.
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