Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Bloomberg: между главами ЕК и ЕП произошла постыдная ссора из-за ближневосточного конфликта

Bloomberg: между главами ЕК и ЕП произошла постыдная ссора из-за ближневосточного конфликта

Ссора произошла между главой Совета Евросоюза Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен из-за превышения должностных полномочий и личных высказываний второй по вопросам, касающихся конфликту на Ближнем Востоке.

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