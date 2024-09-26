Камала Харрис говорит про доминирование США в блокчейн-технологиях и верит в экономику цифровых активов

Вице-президент США Камала Харрис в новом заявлении, обозначила приоритеты лидерства в сферах: Искусственный интеллект Квантовые вычисления Технологии блокчейна Кандидат на пост президента выступала в Экономическом клубе Питтсбурга.
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