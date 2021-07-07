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Глава Приморья выразил соболезнования родным погибших в крушении Ан-26

Глава Приморья выразил соболезнования родным погибших в крушении Ан-26

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко направил телеграмму в адрес главы Камчатки Владимира Солодова со словами соболезнования в связи с гибелью пассажиров самолета Ан-26 в авиакатастрофе, сообщило в среду, 7 июля, правительство Приморья.

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