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Мировое обозрение

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Стартап Илона Маска Neuralink успешно вживил чип в мозг первому пациенту

Стартап Илона Маска Neuralink успешно вживил чип в мозг первому пациенту

Долгое время добивавшаяся права начать клинические испытания на людях компания Neuralink в этом году уже провела первую операцию по вживлению в головной мозг пациента импланта, позволяющего наладить взаимодействие с компьютером.

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