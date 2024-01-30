Стартап Илона Маска Neuralink успешно вживил чип в мозг первому пациенту

Долгое время добивавшаяся права начать клинические испытания на людях компания Neuralink в этом году уже провела первую операцию по вживлению в головной мозг пациента импланта, позволяющего наладить взаимодействие с компьютером.
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