Эстония готова отправить миротворческий контингент на Украину

Эстония официально присоединилась к "коалиции желающих", пишет Der Spiegel. Премьер-министр Кристен Михал подтвердил, что Таллин готов предоставить в качестве миротворцев роту сухопутных войск, инструкторов и штабных офицеров.
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