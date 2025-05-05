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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Снести молниеносно". Что ждет нелегальные турбазы Республики Алтай

"Снести молниеносно". Что ждет нелегальные турбазы Республики Алтай

Многие бизнесмены, несмотря на предупреждения властей, пока не спешат заявлять о себе официально Сотни турбаз могут снести в Республике Алтай, где губернатор Андрей Турчак затеял масштабную земельную амнистию по выводу из тени турбизнеса, работающего нелегально.

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