Встреча Путина и Пезешкиана. Видеотрансляция завершена

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Бишкеке после основных мероприятий саммита Шанхайской организации сотрудничества.
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