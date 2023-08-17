Лукашенко направил 70 тонн гуманитарного груза в помощь Приморью

Более 70 тонн гуманитарной помощи доставили из Республики Беларусь в Приморье. Работа проводится по личному поручению Президента дружественной страны Александра Лукашенко, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Более 70 тонн гуманитарной помощи доставили из Республики Беларусь в Приморье. Работа проводится по личному поручению Президента дружественной страны Александра Лукашенко, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
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