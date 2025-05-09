Онкологи назвали сочетание факторов, способное утроить риск рака груди у женщин

Ранее обзор свыше двух десятков научных работ о репродуктивных факторах риска рака молочной железы показал, что с каждым дополнительным годом к возрасту первой доношенной беременности шансы столкнуться со злокачественной опухолью в области груди в пременопаузе возрастали на пять процентов, а в постменопаузе — на три процента.