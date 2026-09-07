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«От Кузнецова другой игры ждем, но сегодня мы все не сыграли». Люзенков — после 1:7 с «Барысом»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал крупное поражение от «Барыса» (1:7) в регулярном чемпионате КХЛ, отдельно высказавшись об игре новичка своей команды Евгения Кузнецова.

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