К 60-летию Мангистауской железной дороги на 9 станциях установили памятный знак

В преддверии 60-летия Мангистауской железной дороги, приуроченной к 120-летнему юбилею Казахской железной дороги, на 9 постах Мангистауской области установлен памятный знак, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Мангистауского управления грузоперевозок.
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