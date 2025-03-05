На посевную в Алтайском крае планируют привлечь не менее 15 млрд рублей кредитов

Предварительно посевная площадь в Алтайском крае в 2025 году ожидается 5,3 млн. га – это уровень 2024 года Зампред правительства Алтайского края Александр Лукьянов рассказал министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут о ходе подготовки к весенне-полевой кампании в регионе.