"Вместе с этим ожидаются и рекордные доходы, преимущественно из-за гипердоходов по экспорту газа"

Это -- материал от Спайдела насчет резкого наращивания в РФ рублевой денежной массы в 2022 году после начала военных действий, в том числе -- за счет сверхдоходов от экспорта базовых энергоносителей и других ресурсовТак что похоже, власти РФ действительно получают сейчас своего рода "репарации" от Запада, заранее накапливая средства на восстановление того, что будет порушено этой войнойКак бы то ни было, по оценке Спайдела, расходы бюджета РФ в 2022 году будут беспрецедентнымиЦитирую, выделяя некоторые места:«Началась ли монетизация российской экономики?Началась ли монетизация российской экономики? В феврале-марте 2022 в России наблюдался аномальный прирост денежной массы M2 – 2.