ВСУ перебросили под Авдеевку системы ПВО Patriot

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под Авдеевку системы противовоздушной обороны (ПВО), включая американские комплексы Patriot.
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