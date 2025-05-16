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Жителя ЛНР задержали за шпионаж в пользу украинских спецслужб

Жителя ЛНР задержали за шпионаж в пользу украинских спецслужб

Управлением Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Луганской Народной Республике (ЛНР) была пресечена противоправная деятельность мужчины, который передавал украинским спецслужбам данные о расположении ВС РФ.

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