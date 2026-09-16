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5 млн копий за первые дни, 800 000 игроков онлайн и топ-1 по продажам. В Steam появился новый хит — Wardogs

5 млн копий за первые дни, 800 000 игроков онлайн и топ-1 по продажам. В Steam появился новый хит — Wardogs

Тактический шутер без масштабной рекламной кампании стремительно набрал популярность и превысил отметку в 800 000 одновременных игроков Игра Wardogs за первые пять дней после релиза разошлась тиражом более 5 млн копий по всему миру и поднялась на первое место в еженедельном чарте продаж Steam за 8–15 сентября.

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