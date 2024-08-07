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Геймплей The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, детали Castelvania в DbD, детали Garry’s Mod 2…

Геймплей The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, детали Castelvania в DbD, детали Garry’s Mod 2…

Создатель Garry’s Mod рассказал, что из себя будет представлять «сиквел» мода — s&box; разработчики The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom раскрыли новые детали игрового процесса; Fall Guys поселилась в Fortnite; Black Myth: Wukong ушла на золото; глава Grasshopper Manufacture не прочь взяться за Shadows of the Damned 2, если .

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