Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Яркая квартира в сталинке, которую дизайнер оформила для себя

Яркая квартира в сталинке, которую дизайнер оформила для себя

Эта квартира росла и видоизменялась в течение семи лет: из обычной двушки она трансформировалась в просторную четырехкомнатную квартиру с двумя санузлами, двумя балконами и закрытым двором с зеленым палисадником и мангалом Место: Краснодар Тип дома: сталинка Метраж: 100 кв.

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Комментарии
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Лариса Дормидонтова
Чтобы так оформить квартиру, дизайнером быть не нужно.
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11 час.

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