Яркая квартира в сталинке, которую дизайнер оформила для себя

Эта квартира росла и видоизменялась в течение семи лет: из обычной двушки она трансформировалась в просторную четырехкомнатную квартиру с двумя санузлами, двумя балконами и закрытым двором с зеленым палисадником и мангалом Место: Краснодар Тип дома: сталинка Метраж: 100 кв.