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Пахал как проклятый, хотел сбежать из Москвы, прославил СССР на весь мир! История легенды ЦСКА Кузькина

Пахал как проклятый, хотел сбежать из Москвы, прославил СССР на весь мир! История легенды ЦСКА Кузькина

Когда-то его не хотели брать в основу «армейцев».Глядя на послужной список легенды советского хоккея Виктора Кузькина, можно прийти к выводу, что он является одним из самых преданных хоккеистов в истории этого вида спорта.

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