Пахал как проклятый, хотел сбежать из Москвы, прославил СССР на весь мир! История легенды ЦСКА Кузькина

Когда-то его не хотели брать в основу «армейцев».Глядя на послужной список легенды советского хоккея Виктора Кузькина, можно прийти к выводу, что он является одним из самых преданных хоккеистов в истории этого вида спорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии