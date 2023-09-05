В Ростовской области толпа мигрантов в упор из пистолета расстреляла бойца ЧВК "Вaгнeр" из-за его участия в специальной операции

России следует СМОТРЕТЬ, кого впускают в страну. То, что Запад безусловно засылает в Россию провокаторов (скорее всего исламистов), чтобы убивать, насиловать и нарушать Законы России с целью ПРОТИВОПОСТАВИТЬ РОССИЮ И ГОСУДАРСТВА СРЕДНЕЙ АЗИИ, вплоть до разрыва всяких контактов!! Нужно впускать в Россию мигрантов, проверяя их через спецслужбы стран, из которых они якобы прибывают к нам в Россию. Учитывая их характеристики. А НЕ ВСЕХ ПОДРЯД!!

Alex Немо

Я уже много раз писал здесь об этом. В Россию под видом таджиков ввозят выходцев из афгана. Наследников тех самых духов которые воевали против нас. Эти люди искренне ненавидят русских и то, что их на сегодня в России такое огромное количество, говорит мне о том, что назревает вполне серьёзная атака на русский мир изнутри страны. Сами подумайте, служить в российской армии им видите-ли закон Таджикистана не позволяет и прикрываются липовыми бумажками о прохождении службы там. Но если они не собираются служить в Российской Армии, то почему вместо постановки на учёт в военкоматах бегут покупать разрешения на ношение и хранение оружия? Получают его и приобретают стволы, в значительных теперь уже количествах. Получается что кто-то во власти осознано ввёз и вооружил на территорию страны вражескую армию...