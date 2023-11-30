Собянин: в Москве для владельцев домашних животных открыли 26 госветклиник

В Москве реализуют проекты, чтобы горожанам стало удобнее заботиться о домашних питомцах. Разработали сервисы, благодаря которым появляются безопасные площадки для собак и возможность записи животных к врачу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.