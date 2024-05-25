За дело взялись серьезно: Список арестованных и уволенных генералов Минобороны

Вот только не надо обсирать военных, которые каждый день жизнью рискуют! Армия у нас "бутафорская"? Ну так пойди покажи как надо!

Вадим Кузнецов

Вот примерно то же сказал и Пригожин. У которого его "армия" была настоящей. Потому что в нее попали те, кто не вписался в бутафорскую, кого из бутафорской выгнали. Солдаты у нас настоящие. И офицеры, по крайней мере, абсолютное их большинство, тоже настоящие. Только вот армия - это не только солдаты и офицеры. Российские солдаты взяли Балаклею, Изюм, Херсон, тот же Купянск.