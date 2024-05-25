Медвежий угол
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Медвежий угол

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За дело взялись серьезно: Список арестованных и уволенных генералов Минобороны

За дело взялись серьезно: Список арестованных и уволенных генералов Минобороны

После своего переизбрания Путин настолько мощно взялся за дело, что трудно даже поверить, что такое возможно.

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Комментарии
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Александр Широков
Вот только не надо обсирать военных, которые каждый день жизнью рискуют! Армия у нас &quot;бутафорская&quot;? Ну так пойди покажи как надо!
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4 час.
Вадим Кузнецов
Вот примерно то же сказал и Пригожин. У которого его &quot;армия&quot; была настоящей. Потому что в нее попали те, кто не вписался в бутафорскую, кого из бутафорской выгнали. Солдаты у нас настоящие. И офицеры, по крайней мере, абсолютное их большинство,  тоже настоящие. Только вот армия - это не только солдаты и офицеры. Российские солдаты взяли Балаклею, Изюм, Херсон, тот же Купянск.
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4 час.
Александр Зиборов
Прочитал, что генерал Цаллагов, заместитель Шойгу, - миллиардер. Интересно, как генерал стал миллиардером? Или миллиардер Цаллагов стал генералом? Как?..
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3 час.

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