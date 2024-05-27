Смена ставки ЦБ, россиянам готовят «частные» пенсии. Обзор Банки.ру

У ЦБ все меньше причин обещать рынку не повышать стоимость денег, обращает внимание «Коммерсант». Практически вся прошедшая неделя прошла под знаком обсуждения будущего ключевой ставки на заседании Банка России 7 июня.
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