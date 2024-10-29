«Сын Ким Чен Ына попал в плен под Купянском и уже дает показания» Прорыв армии России к Осколу сводит с ума бандеровскую ципсоту Юлиан Репке из берлинского русофобского издания «Бильд» (Bild)*, позиционирующий себя как фанат украинского гитлера — Бандеры, с горечью написал, что «Украина проигрывает эту войну (т.
«Сын Ким Чен Ына попал в плен под Купянском и уже дает показания»
Комментарии
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Cветлана
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.17015050-67208bc3-c591489b-74722d776562/https/people.com/politics/kim-jong-un-children-everything-to-know/ это ссылка откуда взят текст..если верить данной информации..то старшему сыну сейчас 14 лет...он уже воюет?? да еще и на Украине
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11 час.
Comandor
Язык без костей.
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10 час.
Traveller
Леночка, голубушка, ну нельзя быть такой туп..., простите, доверчивой. Отсутствие чувства юмора может говорить о серьёзных проблемах с психикой. Это не я, это врачи так говорят.
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6 час.
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