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Александр Горшков: Федерация фигурного катания на коньках окажет всестороннюю помощь для защиты прав Камилы Валиевой

Александр Горшков: Федерация фигурного катания на коньках окажет всестороннюю помощь для защиты прав Камилы Валиевой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России, легендарный фигурист Александр Горшков заявил, что в организации не сомневаются в честности фигуристки Камилы Валиевой.

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