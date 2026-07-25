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Царьград

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Овчинский объявил о строительстве жилого комплекса в Котловке

Овчинский объявил о строительстве жилого комплекса в Котловке

В районе Котловка Москвы возводят новый жилой комплекс в рамках программы реновации. Как сообщил министр Владислав Овчинский, комплекс будет включать четыре корпуса и подземную парковку, предоставив 758 квартир, из которых 11 приспособлены для маломобильных граждан.

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