Овчинский объявил о строительстве жилого комплекса в Котловке

В районе Котловка Москвы возводят новый жилой комплекс в рамках программы реновации. Как сообщил министр Владислав Овчинский, комплекс будет включать четыре корпуса и подземную парковку, предоставив 758 квартир, из которых 11 приспособлены для маломобильных граждан.
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