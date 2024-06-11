Похоть, желание и страсть: тайная жизнь японских секс-отелей

Бельгийский фотограф Заза Бертран (Zaza Bertrand) не говорит по-японски и могла улавливать лишь отдельные обрывки фраз, которыми обменивались люди в так называемых рабухо — «отелях любви», популярных в Японии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии